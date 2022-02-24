Минобороны Украины: российские войска отступают в Сумской области
«В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия». Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
По ее словам, российские войска отступили.
«Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника», - отметила Маляр.