Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за ситуации в Украине, передает ТАСС.

"Управление по контролю за иностранными активами вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Белоруссией и оказания помощи во вторжении", - говорится в документе ведомства.

Отмечается, что под санкции подпали ряд предприятий оборонной промышленности, министр обороны страны Виктор Хренин и секретарь Совета безопасности, бывший начальник генштаба Александр Вольфович.