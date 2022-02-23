Азербайджанцев вывозят из Украины в Молдову

В связи с военными действиями в Украине возникла реальная угроза жизни и безопасности азербайджанцев, находящихся на территории Украины. Особенно тех, кто находится в непосредственной близости от зоны боевых действий.

В создавшейся ситуации по поручению Министерства иностранных дел Азербайджана посольство нашей страны в Молдове задействовала горячую линию, которой могут воспользоваться наши соотечественники в Украине.

Как сообщили haqqin.az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, сегодня на автобусах на территорию Молдовы было перевезено 55 азербайджанцев. Все они были размещены в специальных лагерях.

Отмечается, что на завтра планируется перевозка 155 наших соотечественников.