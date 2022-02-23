Попавший в плен русский солдат: «Друзья, уезжайте отсюда, здесь вам никто не рад!» видео
Попавший в плен в Украине солдат российской армии призывает своих однополчан покинуть территорию Украину.
На распространенных агентством УНИАН кадрах видно, как молодому солдату по имени Телков Ю.С. украинские военные оказывают первую медицинскую помощь.
После этого он обращается к своим боевым товарищам: «Друзья, уезжайте отсюда, здесь вам никто не рад!».
На вопрос откуда он приехал, солдат отвечает, что приехал в Украину из Нижнего Новгорода.