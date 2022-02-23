На распространенных агентством УНИАН кадрах видно, как молодому солдату по имени Телков Ю.С. украинские военные оказывают первую медицинскую помощь.

Попавший в плен в Украине солдат российской армии призывает своих однополчан покинуть территорию Украину.

После этого он обращается к своим боевым товарищам: «Друзья, уезжайте отсюда, здесь вам никто не рад!».

На вопрос откуда он приехал, солдат отвечает, что приехал в Украину из Нижнего Новгорода.