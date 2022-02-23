В Минздраве Украины рассказали, сколько погибло человек в результате российского нападения

«В результате российского вторжения по состоянию на вечер 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения. Однако система здравоохранения работает стабильно». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По словам министра Виктора Ляшко, даже несмотря на российское вторжение, система здравоохранения будет пытаться спасти жизнь каждого украинца.

«В Генеральном штабе есть медподразделения, в которых работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый нуждающийся в помощи ее получил», - отметил министр.