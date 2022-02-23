Министр обороны Украины: остановили русских под Харьковом и отбросили назад

Министр обороны Алексей Резников написал в своем Facebook, что в Луганской, Сумской областях и к северу от Киева идут тяжелые бои, на юге страны сложилась непростая ситуация, однако «враг не ожидал такого».

«Противника остановили под Харьковом. Заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен. Кремль готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант. Но наша армия готова встретить его», - заявил Резников.

Министр обороны напомнил, что украинские вооруженные силы активно применяют современное оружие, полученное от партнеров, а мировое сообщество начинает вводить санкции.

«Вооруженные силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже вступили в ряды Сил территориальной обороны… Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим», - подчеркнул глава оборонного ведомства.