РФ пытается захватить украинские объекты с применением авиации. «ВСУ дают достойный отпор» МВД
РФ пытается захватить украинские объекты с активным применением авиации, но ВСУ дают достойный отпор. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.
«Вертолеты и штурмовую авиацию противник пытается активно использовать для огневой поддержки и высадки десанта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство столкновений без ее применения окончились неудачей.
«На земле украинские военные дают достойный отпор и наносят врагу значительные потери», - сообщает ведомство.