Путин рассказал Макрону о причинах военной операции в Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет происходящего в Украине, передает ТАСС.

Отмечается, что Путин проинформировал французского коллегу о причинах спецоперации.

«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», - говорится в сообщении Кремля.

По словам пресс-службы президента России Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Лидеры также условились оставаться в контакте.