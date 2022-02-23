Гурбан Гурбанов о своем поступке Fair Play: «Я поступил как истинный азербайджанец»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов подвел итоги матча с «Марселем» (0:3) и прокомментировал эпизод, когда он попросил своих футболистов сообщить главному арбитру, что мяч, отправленный в ворота французов, был забит рукой.

Напомним, при счете 1:0 в пользу «Марселя» нападающий «Карабаха» Ибрахима Ваджи забил гол рукой. Польский арбитр нарушения не увидел, и гол засчитал. Французы активно протестовали, но судья менять решения не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана Максима Медведева, после чего Ваджи и Медведев сказали рефери, что гол был забит рукой. В результате гол был отменен.

«Я поступил как истинный азербайджанец, - говорит Гурбанов. – Не хочу это особо обсуждать. Не думаю, что болельщики обидятся на меня из-за этого. Я подозвал к себе футболиста и спросил: ты сам сыграл рукой или мяч попал тебе в руку? Он сказал, что сам сыграл рукой. После этого мне было несложно принять справедливое решение.

Что касается игры, то мы хотели показать атакующий, агрессивный футбол. Я остался доволен игроками. Они сыграли здорово. Просто уже за 10 минут до конца матча все было ясно. Соперник реализовал все три голевых эпизода».

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, комментируя эпизод с отмененным голом, заявил:

«Даже не знаю, что сказать. Я ни разу в жизни с таким не сталкивался. В таком важном матче показать себя с такой стороны… Я бы хотел быть на месте Гурбана Гурбанова. Я не могу найти слов этому поступку.

Что я бы сделал в такой ситуации? Я бы не стал менять мнение судьи и праздновал бы гол. Но то, что случилось сегодня, стало для меня новым событием, новым опытом.

За эти два матча «Карабах» играл лучше нас. Мы проходим дальше благодаря индивидуальному мастерству наших игроков».