Заявление МИД Азербайджана в связи с ситуацией в Украине
24 февраля 2022 года польское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провело специальное заседание Постоянного совета. Как сообщили в пресс-службе МИД, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов принял участие в заседании в видеоформате.
Выступая на специальном заседании, А.Азимов отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную обеспокоенность. Было отмечено, что обострение привело к человеческим жертвам, были выражены соболезнования родным и близким погибших.
Была подчеркнута важность урегулирования сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также неделимости безопасности в пространстве ОБСЕ.
Был сделан призыв к срочному диалогу с целью предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.