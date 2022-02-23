Заявление МИД Азербайджана в связи с ситуацией в Украине

24 февраля 2022 года польское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провело специальное заседание Постоянного совета. Как сообщили в пресс-службе МИД, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов принял участие в заседании в видеоформате.

Выступая на специальном заседании, А.Азимов отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную обеспокоенность. Было отмечено, что обострение привело к человеческим жертвам, были выражены соболезнования родным и близким погибших.