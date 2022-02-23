ВСУ сообщает о бомбардировке аэродрома Буялык

«По аэродрому Буялык, расположенному в Петровке, во второй раз за сутки выпустили две ракеты. Военные уверены, что это попытка пробить сухопутный коридор между временно оккупированной Автономной Республикой Крым и приграничной зоной Молдовы». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что целью российских военных является уничтожение критически важной гражданской инфраструктуры, а также максимальные потери среди военных объектов Вооруженных сил Украины.

«Для ее достижения противник постоянно наносит ракетно-авиационные удары. При этом россияне пытаются заблокировать Киев, а также создать сухопутный коридор на побережье Черного моря», - говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что бои на подступах к Херсону продолжаются.

«Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по Буялыку», - сообщили в ведомстве.