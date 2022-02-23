НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной: «Путина не остановить кучей самолетов»
НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Об этом пишет The Telegraph.
По словам министра, введение бесполетной зоны привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.
«Путина не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле [в таком случае] самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]», - сказал Хиппи.