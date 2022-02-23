Вице-канцлер ФРГ признал, что Германия по-настоящему не может помочь Украине

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия на данный момент по-настоящему не может оказать помощь Украине. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телеканалу ZDF.

"Мы не можем реально помочь Украине", - признал Хабек. При этом он выразил понимание разочарованием Киева из-за позиции федерального правительства Германии. Более раннее введение санкций или поставки оружия Украине, по мнению министра, не имели бы никакого значения.

Вместе с тем Хабек утверждал, что Россия выйдет из этой ситуации проигравшей стороной, поскольку "Запад полностью отвернется от РФ с экономической точки зрения".