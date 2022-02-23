Задача российской армии: отрезать Киев, открыть коридоры в Крым и Приднестровье о развитии событий
На территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп из 90, которые подготовлены к нападению на Украину. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в четверг, 24 февраля.
Согласно информации, основные усилия российские военные сосредотачивают на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.
"С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", – говорится в сообщении, которое цитирует Корреспондент.net.
Украинские военные пояснили, что уже понятен план российских военных: "Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР". Для этого был высажен воздушный тактический десант: до 200 солдат на аэродроме Гостомель.
Еще одна цель – нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары. На подступах к Херсону ведутся бои. Российские военные пытаются обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по аэропорту Буялик.
В сообщении говорится, что украинская группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии. Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских военных остановлена. 1 ОТБР продолжает бой на окраине Чернигова.
"Противник имеет очень низкое моральное состояние. Главный пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян", – отметили украинские военные.