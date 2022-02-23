На территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп из 90, которые подготовлены к нападению на Украину. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в четверг, 24 февраля.

"С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", – говорится в сообщении, которое цитирует Корреспондент.net.

Украинские военные пояснили, что уже понятен план российских военных: "Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР". Для этого был высажен воздушный тактический десант: до 200 солдат на аэродроме Гостомель.

Еще одна цель – нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары. На подступах к Херсону ведутся бои. Российские военные пытаются обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по аэропорту Буялик.

В сообщении говорится, что украинская группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии. Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских военных остановлена. 1 ОТБР продолжает бой на окраине Чернигова.

"Противник имеет очень низкое моральное состояние. Главный пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян", – отметили украинские военные.