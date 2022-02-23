Генсек ООН призвал Путина остановить войну в Украине

России следует прекратить военную операцию в Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию", - заявил Гутерриш, добавив, что "такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН".

Гутерриш отметил, что ООН "увеличивает масштаб гуманитарных операций в Украине и близ нее". На наиболее неотложные гуманитарные операции ООН выделило $30 млн.