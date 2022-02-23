Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

«Мобилизация должна проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории Украины», - говорится в указе Зеленского.

В документе отмечается, что мобилизацию приказано провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.