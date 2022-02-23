Молдова вводит режим чрезвычайного положения
Парламент Молдовы в связи ситуацией в Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля, сообщает Интерфакс.
С запросом о введении режим чрезвычайного положения обратилось правительство Молдовы.
Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что в четверг в Молдову въехало более 4,2 тыс. беженцев из Украины. Часть из них намерены отправиться в страны Евросоюза, а более ста человек официально запросили убежище в Молдове.