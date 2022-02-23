«Защищая остров Змеиный от вторжения российских войск, погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но они отказались». Об этом написал в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Он уточнил, что к защитникам острова подошел российский корабль и предложил им сдаться. Однако пограничники отказались, после чего по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар.

Напомним, что остров Змеиный был захвачен вечером в четверг, 24 февраля.