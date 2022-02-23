Украина сообщила МАГАТЭ о захвате российскими военными Чернобыльской АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о захвате Чернобыльской АЭС российскими военными. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

«Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что «неустановленные вооруженные силы» взяли под контроль все объекты государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, расположенные в Зоне отчуждения», — говорится в релизе.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что организация с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине.