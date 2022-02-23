За сутки до начала войны, в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) состоялся круглый стол на тему «Тридцатая годовщина Ходжалинской трагедии азербайджанского народа во время первой Карабах ской войны», а также презентация трех книг известных азербайджанских авторов, изданных при содействии посольства.

Несмотря на критическую ситуацию в Украине дипломатическая миссия Азербайджана в Киеве продолжает свою работу. Азербайджанские дипломаты, проявляя личное мужество, работают в усиленном режиме.

Мероприятия начались с возложения цветов к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленного на территории Академии в 2001 году. В мероприятиях приняли участие представители ведущих научно-исследовательских институтов, вузов и благотворительных фондов, а также городских властей, дипломатического корпуса и диаспорских организаций в Украине.

Впервые на украинском языке были изданы книги «Ходжалы. Хроника Геноцида», «Байрагдар» и «Студенты», а также состоялся показ военного фильма азербайджанского режиссёра Вахида Мустафаева «Ходжа».

Было отмечено, что Ходжалинская трагедия является преступлением против человечества, следовательно, долг всего цивилизованного сообщества требовать справедливости для Ходжалы.

В начале выступления посла Эльмиры Ахундовой минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. Далее она предоставила подробную информацию об агрессии Армении против Азербайджана, Ходжалинском геноциде. Она сообщила, что национальные законодательные органы 17 стран, а также 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и решения, осуждающие массовые убийства в Ходжалы и характеризующие их как геноцид и преступление против человечности.

Далее в кино-концертном зале Академии состоялся показ фильма «Ходжа». На показе присутствовали участники круглого стола, студенты Академии и представители диаспорских организаций и широкой общественности Киевской области. Посол Эльмира Ахундова проинформировала, что в фильме рассказывается о трагической судьбе двух любящих пар в годы Карабахской войны и, что этот фильм является первым полнометражным фильмом, отражающим в полном масштабе всю трагедию Ходжалы. Она также отметила, что режиссер этого фильма является родным братом Национального Героя Азербайджана, военного журналиста Чингиза Мустафаева, который был автором многих репортажей из зоны боевых действий, в том числе знаменитого репортажа с места Ходжалинской резни. Фильм вызвал бурю эмоций, сопровождающимися громкими аплодисментами, душевными высказываниями и откровениями зрителей организаторам показа фильма.

Стоит также отметить, что мероприятия были организованы в сложное время, когда президент Зеленский предложил Верховной Раде ввести чрезвычайное положение, в рамках режима которого предусмотрен также запрет на проведение массовых мероприятий. Но при активной организационной поддержке посольства, диаспорских организаций и руководства Академии все-таки удалось провести вышеуказанные мероприятия на высоком уровне с участием широкой общественности Украины.

А за два дня до этого, Почетным консульством Азербайджана в Харькове был организован показ фильма-расследования «Бесконечный коридор». Ведущее украинское интернет-издание «Левый Берег» также разместило большую статью с заголовком «30 лет Ходжалинской трагедии. Как это было».

https://lb.ua/blog/elmira_akhundova/506452_30_rokiv_hodzhalinskoi_tragedii_yak.html