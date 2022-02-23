По словам члена рабочей группы Госкомиссии Заура Исмаилова, в ходе проводимой работы стало известно о существовании массовых захоронений также в окрестностях освобожденных от оккупации городов Агдам, Физули, Ходжавенд и Шуша.

В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана было обнаружено массовое захоронение - оно было определено на основании заявлений и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

«Одно из массовых захоронений находится в селе Эдилли Ходжавендского района. По предварительным данным, там находятся останки 15-20 человек», - сказал он.

Госкомиссия располагает информацией также о некоторых других массовых захоронениях - уже определены их координаты GPRS. Постепенно, по мере разминирования территорий, могилы будут обнаружены, добавил Исмаилов.

Он добавил, что есть информация о массовом захоронении, где находятся останки более 10 азербайджанцев, в селе Сеидахмедли Физулинского района на территории бывшего «Колхозного управления». Поскольку эта территория заминирована, провести исследования пока не удалось.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter публикацией в связи с обнаруженным в селе Эдилли массовым захоронением.