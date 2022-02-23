Зеленский: В Киев вошли российские диверсионные группы, я цель номер один

В Киев вошли российские диверсионные группы, и Россия планирует убить главу украинского государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Имеем информацию о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага. Поэтому я очень прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", - приводит слова Владимира Зеленского Украинская правда.

Президент также заявил, что его семья остается в Украине. "Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права", – добавил Зеленский.

"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", – сказал Зеленский.