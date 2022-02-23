Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую помощь

«Всемирный банк готов оказать Украине немедленную финансовую поддержку в условиях проходящей там спецоперации России и прорабатывает варианты такой помощи». Об этом заявил глава организации Дэвид Мэлпасс, передает РИА Новости.

По его словам, Всемирный банк намерен задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования на текущую ситуацию.

Мэлпасс также спрогнозировал, что нынешние разрушительные события в Украине будут иметь далеко идущие экономические и социальные последствия.

«Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки», - заявил глава Всемирного банка.