Зеленский: кто готов воевать вместе с нами? Все боятся…
«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус». Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не в НАТО.
«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное - какие конкретно страны нам их дадут?» - добавил украинский лидер.
Зеленский также заявил, что Украина осталась в одиночестве в защите государства, и отметил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных в страну.
«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Все боятся», - подчеркнул он.
При этом глава украинского государства поблагодарил партнеров за поддержку.
«Я благодарен каждому государству, которое помогает Украине, но конкретно, а не просто словами», - заключил он.