Зеленский: кто готов воевать вместе с нами? Все боятся…

«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус». Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас не в НАТО.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное - какие конкретно страны нам их дадут?» - добавил украинский лидер.