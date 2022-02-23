МАГАТЭ о захвате Чернобыльской АЭС: это нарушает принципы Устава ООН

Генеральный директор подчеркнул, что генеральная конференция МАГАТЭ – ежегодная встреча всех государств-членов организации – приняла решение в 2009 году, согласно которому любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты и угроза против них являются нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устав Агентства.

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине и призывает к максимальной сдержанности во избежание каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны». Соответствующее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси опубликовано на сайте Агентства.

Отмечается, что украинский регулятор ранее проинформировал МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые, по его словам, работают безопасно и надежно.

«Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, то Украина сообщила МАГАТЭ, что «неустановленные вооруженные войска» взяли под контроль все объекты Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС», расположенные в зоне отчуждения. Украинский регулятор добавил, что жертв и разрушений на промышленной площадке нет», - говорится в сообщении.

В связи с этим гендиректор МАГАТЭ подчеркнул чрезвычайную важность, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подверглась никакому воздействию и не была нарушена.

Напомним, что ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.