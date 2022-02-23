МАГАТЭ о захвате Чернобыльской АЭС: это нарушает принципы Устава ООН
«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией в Украине и призывает к максимальной сдержанности во избежание каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны». Соответствующее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси опубликовано на сайте Агентства.
Генеральный директор подчеркнул, что генеральная конференция МАГАТЭ – ежегодная встреча всех государств-членов организации – приняла решение в 2009 году, согласно которому любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты и угроза против них являются нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устав Агентства.
Отмечается, что украинский регулятор ранее проинформировал МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые, по его словам, работают безопасно и надежно.
«Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, то Украина сообщила МАГАТЭ, что «неустановленные вооруженные войска» взяли под контроль все объекты Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС», расположенные в зоне отчуждения. Украинский регулятор добавил, что жертв и разрушений на промышленной площадке нет», - говорится в сообщении.
В связи с этим гендиректор МАГАТЭ подчеркнул чрезвычайную важность, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подверглась никакому воздействию и не была нарушена.
Напомним, что ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.