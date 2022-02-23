«В Волынской области механизированные подразделения Вооруженных сил Украины заняли позиции на определенных рубежах и готовы к отражению наступления противника». Об этом в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, группировки военно-морских сил продолжают ведение боевых действий в юго-западной части Черноморской зоны. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов на морском направлении.

«Определенные силы и средства перешли к обороне Киева», - заявила Маляр.