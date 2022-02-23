Госсекретарь США: Россия намерена окружить Киев

"Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему". Такое заявление госсекретарь США Энтони Блинкен сделал во время специального заседания ОБСЕ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, - утверждает Блинкен. - В течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не собиралась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны".

По словам Блимкена, планы РФ окружить и угрожать украинской столице приведут к массовым нарушениям прав человека. "Все международное сообщество теперь ясно видит полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем", - резюмирует Блинкен.