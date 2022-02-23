Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

Одна из самых известных в мире хакерских группировок - Anonymous - сообщила, что она "официально объявила кибервойну правительству России". Сообщение, опубликованное в твиттере, связанном с Anonymous, сопровождается хештегом #Ukraine, передает Дойче велл.е

Сайт Russia Today выведен из строя, известила группировка в своем аккаунте.

Сайты RT были действительно недоступны, отмечает издание. Спустя час структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы.