Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против «Аэрофлота»

Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против «Аэрофлота» Россия может применить зеркальные меры, передает РИА Новости.

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», - говорится в сообщении.

В Росавиации также отметили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон – Москва.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании «Аэрофлот» и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.