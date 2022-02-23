Взрывы в Киеве обновлено
В Киеве предположительно в результате падения сбитого летательного аппарата загорелся многоэтажный жилой дом, есть угроза его обрушения, заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По другой версии, прозвучавшей в эфире американского телеканала CNN, над Киевом был сбит украинский Су-27, в который попала российская ракета. Другая российская крылатая ракета попала в жилой дом, где начался пожар.
В Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или в укрытие.
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В Киеве утром, 25 февраля, в 04:22 по местному времени прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Сообщается, что звуки взрывов были слышны в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов, отмечают украинские СМИ.