В Киеве предположительно в результате падения сбитого летательного аппарата загорелся многоэтажный жилой дом, есть угроза его обрушения, заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По другой версии, прозвучавшей в эфире американского телеканала CNN, над Киевом был сбит украинский Су-27, в который попала российская ракета. Другая российская крылатая ракета попала в жилой дом, где начался пожар.

В Киеве включили сигналы воздушной тревоги, городская администрация призывает всех спуститься в метро или в укрытие.