Вооруженные силы Украины ведут сражение с российскими военными в Сумах, сообщили сухопутные войска ВСУ в Facebook..

Украинская правда напоминает, что 24 февраля сумчане сообщали о танках РФ в центре Сумы – они стояли возле областной госадминистрации и на других улицах.

В Сумах было сражение на улице Кондратьева – там расположены войска и кадетское училище. В результате 6 раненых, из них трое – в тяжелом состоянии, трое погибших.

По словам местных жителей, на руках у росийских военных красные повязки.