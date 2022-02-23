Франция окажет Украине экономическую помощь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах оказать Киеву экономическую помощь, передает ТАСС.

«Украине выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро <…> Франция дополнительно выделит 300 млн евро для украинской экономики, и мы также готовы продолжить поставки военного оборудования», - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Президент также заявил о солидарности ЕС в вопросе оказания помощи Украине.