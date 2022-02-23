Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса

Дарига Назарбаева приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса – нижней палаты парламента Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», - говорится в ее заявлении.

Дарига Назарбаева в Мажилисе парламента седьмого созыва состояла с 15 января 2021 года. Она являлась членом комитета по экономической реформе и региональному развитию. Была избрана по списку от партии Nur Otan. В настоящий момент она занимается общественной деятельностью, возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева, а также является председателем попечительского совета объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана».