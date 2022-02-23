Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Как сообщил Нацбанк утром в пятницу, правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Согласно ему, введен также запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Белоруссии.