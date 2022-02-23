Конгресс США хочет исключить Россию из Совбеза ООН
Конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает Axios.
Согласно информации, конгрессмены требуют «принять незамедлительные действия, необходимые для внесения поправок в ст. 23 Устава ООН и исключить Российскую Федерацию из постоянных членов Совета Безопасности ООН».
Члены конгресса США считают, что спецоперация России в Донбассе «противоречит ее обязанностям и обязательствам как постоянного члена Совбеза ООН».