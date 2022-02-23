Зеленский обратился к украинцам: «Мы защищаем Украину в одиночку»

Он призвал украинцев продолжать защищаться от российской агрессии. «Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму», - сказал Зеленский.

По словам президента, России рано или поздно придется вступить в диалог с Украиной: «России придется рано или поздно говорить с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется – тем меньше будут потери самой России».

По словам Зеленского, россияне не различают, в каких районах действовать, под российским ударом находятся военные и гражданские. При этом украинцы демонстрируют настоящий героизм. На большинстве направлений врага остановили, идут бои.

Президент подчеркнул, что в большинстве направлений врага остановили, ведутся бои. Зеленский отметил, что системы противовоздушной обороны защищают небо, но авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в Киеве. Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году.

«Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», - заявил Зеленский.

В конце своего выступления Зеленский также обратился к россиянам: «Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны».