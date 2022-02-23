Геращенко о планах российской армии: их танки отлично горят

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что самый тяжёлый день будет сегодня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, российские войска планируют прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

«Самый тяжёлый день будет сегодня.

План врага, прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov.

Защитники Киеве наготове!», - написал заместитель главы МВД.