Российские танки движутся в сторону Киева

Российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили источники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные.

Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков – там украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.

"Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород", – отмечает "Украинская правда".

При этом, как сообщают CNN и NBС News, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил во время совещания, в котором участвовали американские конгрессмены, что российская армия находится в 20 милях (около 32 километров) от Киева.