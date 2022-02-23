Украина официально обратилась к Турции: Анкара ответила
Киев официально потребовал от Турции ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы, пишут украинские СМИ.
Анкара подтвердила официальное обращение Киева.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция как не воюющая сторона по Конвенции Монтрё может закрыть проливы для военных кораблей воюющих государств. Но даже в таком случае у России есть право проходить проливы - для возвращения военного флота на базы, пишет "Эхо Москвы".