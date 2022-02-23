Алиев поздравил Эрдогана

Под Вашим мудрым и дальновидным руководством братская Турецкая Республика сегодня является сильным и могущественным государством, добившимся важных успехов во всех сферах, завоевавшим большой авторитет на международной арене. Пройденный Вашей страной всесторонний путь развития и успехи, достигнутые ею благодаря Вашему решительному лидерству и многогранной деятельности, нас искренне радуют и воодушевляют.

Вам принадлежит незаменимая роль в повышении на сегодняшний высший уровень азербайджано-турецких отношений, источником которых является непоколебимая воля наших народов и которые основаны на принципе "Одна нация - два государства". Ваши постоянные усилия на пути укрепления нашего единства и союзничества, неизменная поддержка дела восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших земель от оккупации снискали Вам глубокое уважение и почтение в нашей стране.

Пользуясь случаем, хочу выразить удовлетворение ратификацией Шушинской декларации, которая представляет историческое значение. Этот документ открывает новую страницу в азербайджано-турецких стратегических союзнических отношениях, вносит вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе. Мы намерены и дальше расширять и диверсифицировать наше сотрудничество и плодотворную деятельность с братской Турцией, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, новых успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Турции".