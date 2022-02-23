Макрон рассказал о звонке Путину по просьбе Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

По его словам, он провел «искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского», чтобы «прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», сообщают российские СМИ.

Как уточнил Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС, Зеленский попросил позвонить Путину, поскольку сам не смог до него дозвониться.

Также Макрон заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, однако подчеркнул, что на данный момент Россия сознательно выбрала иной путь.