Минобороны Украины: Россия атакует на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины ведут оборонительные боевые действия на четырех направлениях, сообщила утром в пятницу, 25 февраля, замминистра обороны Анна Маляр.
"Сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям – Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС", - приводит Корреспндент.net слова замминистра обороны.
Также Маляр предупредила о возможном заходе российских войск в Ворзель и другие населенные пункты под Киевом.