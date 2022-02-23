Российские войска продолжают начатую 24 февраля операцию на Украине. В ходе наступления вооруженным силам РФ удалось войти в Мелитополь, пишет anna-news.

Как пишет издание, после занятия Северо-Крымского канала, Каховки и выходу к Херсону одна из ударных группировок российской армии развернулась в сторону Запорожья. Так уже к ночи 24 февраля передовые части России вошли в Мелитополь. Данный город расположен на западе Запорожской области и является важным населенным пунктом, от которого расходиться множество дорог. Со взятием Мелитополя у украинских войск, обороняющихся в районе Мариуполя, создается угроза окружения в случае дальнейшего успешного продвижения вооруженных сил России.

«На данный момент российские войска зачистили здание СБУ в городе, в то время как передовые части продолжают наступление», - отмечает издание.