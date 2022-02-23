Бои в Старобельске: Украинская артиллерия разбила колонну российской техники
Министерство обороны Украины заявило, что в районе Старобельска продолжаются бои с российскими военными.
По информации оборонного ведомства, в районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.
«Враг прорвался через украинскую границу и пытался с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате они понесли потери и отступили», - говорится в сообщении.