Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах Дымера и Иванкова в Киевской области, куда продвинулось большое количество бронированной российской техники, передает Укринформ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе Кропивницкого. Зафиксирована значительная активность вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя. Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен", - говорится в сообщении Генштаба.