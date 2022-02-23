Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» за помощью и санкциями против России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) с просьбой о предоставлении Киеву оборонной помощи, а также о введении санкций и давления на Россию. Об этом он написал в Twitter.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Он добавил, что Украина также нуждается в антивоенной коалиции.