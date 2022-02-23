На черниговском направлении, в частности и на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск, сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение главнокомандующий ВСУ.

Согласно сообщению, российская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

Отмечается, что захвачены трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.