Литва призывает страны Европы оказать военную помощь Украине

«Украина нуждается во всесторонней поддержке своих европейских партнеров, в том числе в военной помощи». Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам телефонных консультаций членов "Бухарестской девятки" с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет ТАСС.

«Мы должны поддерживать Украину всеми возможными средствами, среди которых важнейшим является поддержка военными средствами», - приводятся в сообщении его слова. В какой форме она может оказываться, он не уточнил.