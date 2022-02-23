Министр обороны Франции: Европа и США не хотят воевать с Россией

Ни одна европейская страна, так же как и США, не хочет допустить прямого военного столкновения с Россией, поскольку РФ является ядерной державой. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио RTL.

"Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией, - сказала она. - Наша цель - добиться прекращения огня".

Министр напомнила, что Россия является ядерной державой, аналогичным оружием обладает и НАТО. "Вы что, хотите ядерной войны?" - спросила Парли ведущего утренней передачи в ответ на многократно повторенный вопрос о том, собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины.