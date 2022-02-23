Kapital Bank стал победителем в четырех номинациях

Kapital Bank был признан лучшим банком 2021 года в категориях «Корпоративная социальная ответственность», «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», «Член АБА, проводящий мероприятия по повышению финансовой доступности малого и среднего бизнеса» и «Электронный банкинг».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.